В последний раз он выходил на связь, когда проживал в ЭкоПарке в Харькове, где трудился разнорабочим.

36-летнего Кулинчика Николая из Кривого Рога нашли мертвым спустя 10 дней поисков, сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на волонтеров.

12 декабря около 18:00 мужчина пропал, в последний раз он выходил на связь, когда проживал в ЭкоПарке в Харькове, где трудился разнорабочим.

Пропавшего искали почти две недели. К сожалению, мужчину нашли мертвым.

Подробности трагедии пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Харькове грабитель залез в дом и напал на двух женщин - их госпитализировали в больницу медики скорой.

Происшествие случилось в ночь на 21 декабря по улице Данилевского, грабитель залез в дом и напал на двух женщин.

В результате нападения женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие начали сильно кричать, и нападавший скрылся.

Женщин госпитализировали в медучреждения Люботина и Харькова.

Злоумышленник может быть наркозависимым постояльцем местного реабилитационного центра.

Полиция ищет молодого мужчину неславянской внешности.

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