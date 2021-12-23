36-летнего Кулинчика Николая из Кривого Рога нашли мертвым спустя 10 дней поисков, сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на волонтеров.
12 декабря около 18:00 мужчина пропал, в последний раз он выходил на связь, когда проживал в ЭкоПарке в Харькове, где трудился разнорабочим.
Пропавшего искали почти две недели. К сожалению, мужчину нашли мертвым.
Подробности трагедии пока неизвестны.
"Никакие Джей Ло не сравнятся": 50-летняя дочь Пугачевой похвасталась фигурой в ультракоротких шортах
Певец Дан Балан рухнул с высоты третьего этажа, подробности: "Рядом был металлический штырь"
Коммунальные неприятности свалились на Хименеса-Браво, судья "Мастер Шеф" в растерянности: "Друзья, помогите мне"
Звезда "Холостячки" Свечкоренко устроил пылкие танцы с возлюбленной: первые кадры пары
Тела найдены на территории школы в Днепре: началась внезапная эвакуация, кадры
Ранее сообщалось, что в Харькове грабитель залез в дом и напал на двух женщин - их госпитализировали в больницу медики скорой.
Происшествие случилось в ночь на 21 декабря по улице Данилевского, грабитель залез в дом и напал на двух женщин.
В результате нападения женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие начали сильно кричать, и нападавший скрылся.
Женщин госпитализировали в медучреждения Люботина и Харькова.
Злоумышленник может быть наркозависимым постояльцем местного реабилитационного центра.
Полиция ищет молодого мужчину неславянской внешности.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.