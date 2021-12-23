В патрульной полиции подтвердили, что водитель Volkswagen Caddy не пропустил скорую с включенными проблесковыми маячками.

Авария произошла на ул. Сумской - в скорую врезался Volkswagen Caddу.

Очевидцы сообщали, что в машине скорой был ребенок с ожогами. Его пересадили в другое спецавто.

На водителя составили протокол. К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харькове водитель троллейбуса внимательно читала сообщение в мессенджере во время движения.

Пассажир снял на видео женщину-водителя троллейбуса, которая с серьезным выражением лица что-то изучала в телефоне прямо во время движения.

"Меня такой дятел на троллейбусе чуть не сбил на переходе, когда я начинала переходить на свой зелёный. Благо я привыкла смотреть по сторонам и успела отпрянуть, когда оно уже на красный чухало прямо на меня... Так что аварий могло бы быть больше, если бы не внимательность других. А согласно пдд это чёткое нарушение правил со стороны водителя. Низзя отвлекаться от дороги на телефон, там секунды решают", - пишут в комментариях.

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