В патрульной полиции подтвердили, что водитель Volkswagen Caddy не пропустил скорую с включенными проблесковыми маячками.
Авария произошла на ул. Сумской - в скорую врезался Volkswagen Caddу.
Очевидцы сообщали, что в машине скорой был ребенок с ожогами. Его пересадили в другое спецавто.
На водителя составили протокол. К счастью, никто не пострадал.
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Ранее сообщалось, что в Харькове водитель троллейбуса внимательно читала сообщение в мессенджере во время движения.
Пассажир снял на видео женщину-водителя троллейбуса, которая с серьезным выражением лица что-то изучала в телефоне прямо во время движения.
"Меня такой дятел на троллейбусе чуть не сбил на переходе, когда я начинала переходить на свой зелёный. Благо я привыкла смотреть по сторонам и успела отпрянуть, когда оно уже на красный чухало прямо на меня... Так что аварий могло бы быть больше, если бы не внимательность других. А согласно пдд это чёткое нарушение правил со стороны водителя. Низзя отвлекаться от дороги на телефон, там секунды решают", - пишут в комментариях.
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