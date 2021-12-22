В Харькове водитель троллейбуса внимательно читала сообщение в мессенджере во время движения.

Пассажир снял на видео женщину-водителя троллейбуса, которая с серьезным выражением лица что-то изучала в телефоне прямо во время движения.

Инцидент произошел на маршруте №11, сообщает Telegram-канал "ХС | Харьков".

"Меня такой дятел на троллейбусе чуть не сбил на переходе, когда я начинала переходить на свой зелёный. Благо я привыкла смотреть по сторонам и успела отпрянуть, когда оно уже на красный чухало прямо на меня... Так что аварий могло бы быть больше, если бы не внимательность других. А согласно пдд это чёткое нарушение правил со стороны водителя. Низзя отвлекаться от дороги на телефон, там секунды решают", - пишут в комментариях.

Ранее харьковчанам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать метро.

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро увеличит часы работы в праздник.

Так, ночь на 1 января в метро в Харькове будет работать до 3:00.

Дополнительно на новогоднюю ночь будут разработаны графики движения общественного транспорта по основным направлениям до 4:00 1 января.

В пресс-службе отметили, что в ночь на 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 будут предлагать харьковским автоперевозчикам.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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