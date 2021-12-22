В Харькове грабитель залез в дом и напал на двух женщин - их госпитализировали в больницу медики скорой.

Происшествие случилось в ночь на 21 декабря по улице Данилевского, грабитель залез в дом и напал на двух женщин.

В результате нападения женщины получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие начали сильно кричать, и нападавший скрылся, передает «ГородХ».

Женщин госпитализировали в медучреждения Люботина и Харькова.

Злоумышленник может быть наркозависимым постояльцем местного реабилитационного центра.

Полиция ищет молодого мужчину неславянской внешности.

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В Харькове 13 ноября на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.

Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

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