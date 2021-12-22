В Харькове рядом со школой на улице Владислава Зубенко женщина запрягла собак в санки.
Видео опубликовали в телеграм-канале "ХС Харьков".
Женщина решила прокатиться по тротуару на санках, запряженных собаками.
"Идеальный способ передвижения, когда гололедица", — говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в Харьковском метро идут массовые проверки - полицейским поступил вызов о минировании одной из станций.
"Неизвестный оставил подозрительный предмет в вестибюле со стороны Левады. Проверяют", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства ЧП - выясняются.
К слову, харьковчанам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать метро.
В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро увеличит часы работы в праздник.
Так, ночь на 1 января в метро в Харькове будет работать до 3:00.
Дополнительно на новогоднюю ночь будут разработаны графики движения общественного транспорта по основным направлениям до 4:00 1 января.
В пресс-службе отметили, что в ночь на 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 будут предлагать харьковским автоперевозчикам.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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