С 1 февраля 2022 года харьковчане будут покупать пластиковые пакеты-маечки по новым ценам.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в магазинах и супермаркетах Украины будут изменены цены на пластиковые пакеты.

Решение было принято 20 декабря на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства экономики Украины.

С 1 февраля харьковчане будут покупать пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров по такой цене:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Ранее сообщалось, что под Харьковом вспыхнул пожар в продуктовом магазине по улице Мира в селе Липцы.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщение о пожаре в магазине «Продуктик» на номер службы спасения «101» поступило ночью около 3 часов.

Спасатели приехали на место происшествия и увидели, что горели потолок и стены здания на площади 50 кв.м.

За 20 минут два отделение спасателей локализовали пожар, и в 4:05 полностью потушили.

Причина возникновения пожара устанавливаются.

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