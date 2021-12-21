С 1 февраля 2022 года харьковчане будут покупать пластиковые пакеты-маечки по новым ценам.
Ранее сообщалось, что с 2022 года в магазинах и супермаркетах Украины будут изменены цены на пластиковые пакеты.
Решение было принято 20 декабря на заседании правительства, передает пресс-служба Министерства экономики Украины.
С 1 февраля харьковчане будут покупать пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров по такой цене:
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2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Ранее сообщалось, что под Харьковом вспыхнул пожар в продуктовом магазине по улице Мира в селе Липцы.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщение о пожаре в магазине «Продуктик» на номер службы спасения «101» поступило ночью около 3 часов.
Спасатели приехали на место происшествия и увидели, что горели потолок и стены здания на площади 50 кв.м.
За 20 минут два отделение спасателей локализовали пожар, и в 4:05 полностью потушили.
Причина возникновения пожара устанавливаются.
Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП
Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы
Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей .