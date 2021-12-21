Харьковчанам рассказали, как в новогоднюю ночь будет работать метро.

В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро увеличит часы работы в праздник.

Так, ночь на 1 января в метро в Харькове будет работать до 3:00.

Дополнительно на новогоднюю ночь будут разработаны графики движения общественного транспорта по основным направлениям до 4:00 1 января.

В пресс-службе отметили, что в ночь на 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 будут предлагать харьковским автоперевозчикам.

Недавно сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.

В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.

"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.

Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.

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