В пресс-службе Харьковского городского совета сообщили, что метро увеличит часы работы в праздник.
Так, ночь на 1 января в метро в Харькове будет работать до 3:00.
Дополнительно на новогоднюю ночь будут разработаны графики движения общественного транспорта по основным направлениям до 4:00 1 января.
В пресс-службе отметили, что в ночь на 1 января обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метро до 4:00 будут предлагать харьковским автоперевозчикам.
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Недавно сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.
В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.
"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.
Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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