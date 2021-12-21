В Харькове лиса напала на сторожа, охранявшего склады с зерном - появилось видео.

Мужчина испугался и не смог четко описать ситуацию, говорится в Telegram-канале "Всевидящее Око".

Мужчина успел снять на видео, как к нему подбежала лиса.

Хищница бросалась на сторожа и пыталась его укусить - мужчина с трудом отогнал от себя животное.

После нападения лиса сбежала, а мужчина кричал ей в след угрозы.

Ранее мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метро, услышали пассажиры и работники станции, передают в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Для спасения животного, в сачок насыпали корм и соединили со шваброй, когда животное попало в сетку, его достали на поверхность.

Кошку назвали Тина - сейчас ей ищут новый дом.

«Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи – звоните по телефону: (095) 478-88-78», – сообщили в метрополитене.

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