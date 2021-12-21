Мужчина испугался и не смог четко описать ситуацию, говорится в Telegram-канале "Всевидящее Око".
Мужчина успел снять на видео, как к нему подбежала лиса.
Хищница бросалась на сторожа и пыталась его укусить - мужчина с трудом отогнал от себя животное.
После нападения лиса сбежала, а мужчина кричал ей в след угрозы.
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Ранее мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метро, услышали пассажиры и работники станции, передают в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Для спасения животного, в сачок насыпали корм и соединили со шваброй, когда животное попало в сетку, его достали на поверхность.
Кошку назвали Тина - сейчас ей ищут новый дом.
«Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи – звоните по телефону: (095) 478-88-78», – сообщили в метрополитене.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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