Грузовики массово слетают с дорог в Харьковской области - что происходит.

Водители сообщают, что ехать по дороге 21 декабря практически невозможно - из-за скользкого покрытия автомобили попадают в ДТП, сообщили в Telegram-канале" Автомобильный Харьков. СТО. Харьков".

В Луганском направлении и на магистралях за Красноградом дороги превратились в каток.

"На бетонке за Красноградом сложило фуру, также в Луганском направлении легковые и фуры не могут подняться на подъем", – говорится в сообщении.

К слову, патрульные в Харькове оштрафовали почти тридцать пьяных водителей за выходные.

За 18-19 декабря патрульные "поймали" 26 водителей с признаками опьянения и составили на них административные протоколы.

Также были зафиксированы 62 ДТП, из них в пяти были травмированные, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные вынесли 590 постановлений, в том числе 489 за нарушение ПДД.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что человека сбили прямо на переходе возле больницы в Харькове: кадры ДТП.