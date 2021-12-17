Авария произошла возле городской больницы №3, автомобиль наехал на мужчину, когда тот переходил пешеходный переход, сообщают в Telegram-канале ХХарьков.
У пешехода - разбита голова. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали.
В сети пишут, что после ДТП номера машины пропали.
Обстоятельства ДТП выясняют полицейские.
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К слову, на днях такси попало в ДТП в Харькове - пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир.
На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta.
В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете.
Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.
Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.