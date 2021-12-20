В городе Люботине в пруду Савиха, обнаружили труп мужчины, пишут в telegram-канале «Трэш Харьков».
На место прибыли спасатели, которые с помощью лодки добрались до утопленника и вытащили тело из ледяной воды.
Погибшим оказался 70-летний местный житель.
Обстоятельства его смерти выясняются.
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К слову, в Харькове "заминировали" вокзал - на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, проверка помещения вокзала и привокзальной территории показала, что взрывчатки нет.
Полицейские выяснили, что вызов совершил 35-летний житель Николаевской области.
Его уже судили за ложные сообщения о «минированиях», имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.
Мужчину задержали в Харькове - мобильный телефон, с которого пришел вызов, правоохранители изъяли.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259.
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