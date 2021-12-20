В городе Люботине в пруду Савиха, обнаружили труп мужчины, пишут в telegram-канале «Трэш Харьков».

На место прибыли спасатели, которые с помощью лодки добрались до утопленника и вытащили тело из ледяной воды.

Погибшим оказался 70-летний местный житель.

Обстоятельства его смерти выясняются.

полиция, штрафы, скрин

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К слову, в Харькове "заминировали" вокзал - на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, проверка помещения вокзала и привокзальной территории показала, что взрывчатки нет.

Полицейские выяснили, что вызов совершил 35-летний житель Николаевской области.

Его уже судили за ложные сообщения о «минированиях», имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.

Мужчину задержали в Харькове - мобильный телефон, с которого пришел вызов, правоохранители изъяли.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей .