Патрульные в Харькове оштрафовали почти тридцать пьяных водителей за выходные.

За 18-19 декабря патрульные "поймали" 26 водителей с признаками опьянения и составили на них административные протоколы.

Также были зафиксированы 62 ДТП, из них в пяти были травмированные, сообщили в патрульной полиции в Харьковской области.

Патрульные вынесли 590 постановлений, в том числе 489 за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что в Харькове ищут свидетелей смертельного ДТП - водитель ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии.

Трагедия случилась неделю назад, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

13 декабря примерно в 6:10 в Купянске в районе дома № 40 по улице Сватовской водитель автомобиля ВАЗ-21041 сбил 43-летнюю женщину и покинул место ДТП.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

В тот же день полицейские установили и задержали виновника трагедии.

Проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что человека сбили прямо на переходе возле больницы в Харькове: кадры ДТП.