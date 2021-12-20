В Харьковской области разыскивают опасного преступника - ранее он уже был судим.

Как сообщили в пресс-службе облуправления Нацполиции, мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления.

32-летний Владимир Евглевский уже был судим за кражи и совершение разбойных нападений (ч. 3 ст. 187 та ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Евглевский безработный, злоупотребляет спиртным и ведет бродяжнический образ жизни.

Приметы: на вид 40 лет, рост около 180 см, худощавый.

Из особых примет: на кистях и руках множество татуировок.

Всех, кто видел мужчину или знает о его местоположении - просят обращаться по телефонам: (057) 705-93-63, (057) 705-93-00, (067) 54-11-000.

За помощь следствию в полиции обещают конфиденциальность и денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что в Харькове ищут свидетелей смертельного ДТП - водитель ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии.

Трагедия случилась неделю назад, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

13 декабря примерно в 6:10 в Купянске в районе дома № 40 по улице Сватовской водитель автомобиля ВАЗ-21041 сбил 43-летнюю женщину и покинул место ДТП.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

В тот же день полицейские установили и задержали виновника трагедии.

Проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что человека сбили прямо на переходе возле больницы в Харькове: кадры ДТП.