В Харькове ищут свидетелей смертельного ДТП - водитель ВАЗ сбил женщину и скрылся с места аварии.

Трагедия случилась неделю назад, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

13 декабря примерно в 6:10 в Купянске в районе дома № 40 по улице Сватовской водитель автомобиля ВАЗ-21041 сбил 43-летнюю женщину и покинул место ДТП.

От полученных травм пострадавшая погибла на месте.

В тот же день полицейские установили и задержали виновника трагедии.

Проводится досудебное расследование уголовного производства.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП просят обращаться по телефону: 063-06-66-876 или в кабинет № 6 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП.

К слову, на днях такси попало в ДТП в Харькове - пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир.

На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете.

Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что человека сбили прямо на переходе возле больницы в Харькове: кадры ДТП.