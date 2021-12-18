Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, проверка помещения вокзала и привокзальной территории показала, что взрывчатки нет.
Полицейские выяснили, что вызов совершил 35-летний житель Николаевской области.
Его уже судили за ложные сообщения о «минированиях», имущественные преступления и нанесение телесных повреждений.
Мужчину задержали в Харькове - мобильный телефон, с которого пришел вызов, правоохранители изъяли.
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По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 259.
К слову, под Харьковом вспыхнул пожар в продуктовом магазине по улице Мира в селе Липцы.
Как сообщили в пресс-службе ГосЧС области, сообщение о пожаре в магазине «Продуктик» на номер службы спасения «101» поступило ночью около 3 часов.
Спасатели приехали на место происшествия и увидели, что горели потолок и стены здания на площади 50 кв.м.
За 20 минут два отделение спасателей локализовали пожар, и в 4:05 полностью потушили.
Причина возникновения пожара устанавливаются.
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