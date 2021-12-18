На концерте Басты в Харькове одной из зрительниц внезапно стало плохо.

В Харькове на концерт российского рэп-исполнителя Басты (Василия Вакуленко) собралось множество зрителей.

Концер был запланирован во Дворце спорта.

Видео очередей опубликовал Telegram-канал "Труха".

"Очередь во Дворце спорта на концерт российского музыканта Баста", – говорится в сообщении.

В начале выступления певца одной из зрительниц внезапно стало плохо - полиция оказала ей необходимую первую помощь, передает "novyny.live".

Ранее сообщалось, что в Харьковской области выявили новые случаи заболевания ковидом - появилась статистика.

Как сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 декабря у 278 жителей Харьковской области подтвердили ковид. За прошлые сутки умерли 15 пациентов.

За весь период пандемии коронавирусом заболели 240 911 человек, выздоровели 223 164 людей, умерли 6 140 инфицированных.

Под медицинским наблюдением медиков находятся 11 607 заразившихся пациентов.

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