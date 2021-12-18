Нацвардейцы будут поздравлять пассажиров метро с новогодними и рождественскими праздниками - проект реализовали бесплатно, передает "Харьков тудей".
Начальник службы информационного обеспечения Национальной академии Нацгвардии Евгений Хильский сообщил, что цель проекта - показать гвардейцев как обычных людей. Таких как харьковчане, которые постоянно помогают и поддерживают Нацгвардию.
"На открытках — солдаты, офицеры, курсанты Нацгвардии и дети. Мы хотели, чтобы харьковчан поздравили реальные военнослужащие, которые каждый день стоят на охране спокойствия и безопасности жителей города.", - сообщил Хильский.
Ранее сообщалось, что в Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.
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Во время пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.
Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.
Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.
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