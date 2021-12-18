Как сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения, по состоянию на 17 декабря у 278 жителей Харьковской области подтвердили ковид. За прошлые сутки умерли 15 пациентов.

За весь период пандемии коронавирусом заболели 240 911 человек, выздоровели 223 164 людей, умерли 6 140 инфицированных.

Под медицинским наблюдением медиков находятся 11 607 заразившихся пациентов.

К слову, в Харьковской области от коронавируса полностью вакцинированы почти 40% населения.

На Харьковщине полностью вакцинированы более 839,5 тысяч жителей, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

По его словам, это почти 40% от населения области.

С начала вакцинации среди жителей Харьковщины сделали более 1,8 миллиона прививок - за последние сутки вакцинировались почти 10,7 тысяч человек.

Среди подростков от 12 до 17 лет в области привились 6094 человека, среди людей от 60 лет – более 437,2 тысяч.

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