В Харьковской области на автомобиль упало дерево - для спасения пассажиров пришлось вызывать ГСЧС.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, 16 декабря спасателим поступило сообщение о ДТП на трассе Харьков-Киев-Довжанский.

На автомобиль «Nissan» упало дерево. Две пассажирки авто нуждались в медицинской помощи - они оказались зажаты в салоне и не могли самостоятельно выбраться.



Спасатели разрезали ствол дерева и убрали его с крыши автомобиля.

С помощью специнструмента пострадавших женщин удалось достать из искореженного автомобиля и передать их медикам.

К слову, на днях такси попало в ДТП в Харькове - пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир.

На Белгородском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Кіа Optima и такси Volkswagen Jetta.

В результате ДТП пострадал 40-летний водитель Kia и 25-летний пассажир такси Volkswagen, сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Следователи зарегистрировали информацию в Едином учете.

Свидетелей аварии просят сообщить информацию в полицию по номеру телефона "102".

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что человека сбили прямо на переходе возле больницы в Харькове: кадры ДТП.