Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, о случившемся в полицию стало известно 15 декабря.
По словам заявителя, мужчина спровоцировал конфликт в общественном транспорте и стал угрожать пассажирам ножом.
Патрульные обнаружили схожего по описанию мужчину - во время проверки правоохранители обнаружили у него два ножа.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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К слову, в Харькове возник конфликт между продавцами и покупателями одного из строительных магазинов Центрального рынка.
В пресс-сулжбе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в настоящее время одного из стрелков задержали.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По данным следствия, после словесной перепалки один из мужчин, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому пуля попала в телефон.
Другой мужчина ударил по лицу продавца и сбежал - сейчас его ищет полиция.
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