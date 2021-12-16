В Харькове пассажир устроил скандал в общественном транспорте и угрожал ножом.

Как сообщили в патрульной полиции Харьковской области, о случившемся в полицию стало известно 15 декабря.

По словам заявителя, мужчина спровоцировал конфликт в общественном транспорте и стал угрожать пассажирам ножом.

Патрульные обнаружили схожего по описанию мужчину - во время проверки правоохранители обнаружили у него два ножа.

На месте работает следственно-оперативная группа.

К слову, в Харькове возник конфликт между продавцами и покупателями одного из строительных магазинов Центрального рынка.

В пресс-сулжбе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в настоящее время одного из стрелков задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данным следствия, после словесной перепалки один из мужчин, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому пуля попала в телефон.

Другой мужчина ударил по лицу продавца и сбежал - сейчас его ищет полиция.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.