Как сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых, 650 летучих мышей обнаружили, когда утепляли балкон.
Летучие мыши зимовали за обшивкой, когда ее сняли, животные начли выпадать и разлетаться. 30 животных погибли, еще 32 травмированы.
Оставшихся мышей альпинисты собрали в коробку и позвонили волонтерам.
Волонтеры отвезли в Центр реабилитации летучих мышей.
Ослабленных и травмированных животных теперь будут откармливать, остальные продолжат зимовку центре.
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По словам владельцев квартиры, они не знали о том, что на их балконе живут летучие мыши.
Ранее сообщалось, что мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метро, услышали пассажиры и работники станции, передают в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Для спасения животного, в сачок насыпали корм и соединили со шваброй, когда животное попало в сетку, его достали на поверхность.
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