В Харькове на балконе случайно нашли 650 летучих мышей - спасти удалось не всех.

Как сообщили в Украинском центре реабилитации рукокрылых, 650 летучих мышей обнаружили, когда утепляли балкон.

Летучие мыши зимовали за обшивкой, когда ее сняли, животные начли выпадать и разлетаться. 30 животных погибли, еще 32 травмированы.

Оставшихся мышей альпинисты собрали в коробку и позвонили волонтерам.

Волонтеры отвезли в Центр реабилитации летучих мышей.

Ослабленных и травмированных животных теперь будут откармливать, остальные продолжат зимовку центре.

По словам владельцев квартиры, они не знали о том, что на их балконе живут летучие мыши.

Ранее сообщалось, что мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метро, услышали пассажиры и работники станции, передают в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Для спасения животного, в сачок насыпали корм и соединили со шваброй, когда животное попало в сетку, его достали на поверхность.

Кошку назвали Тина - сейчас ей ищут новый дом.

«Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи – звоните по телефону: (095) 478-88-78», – сообщили в метрополитене.

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