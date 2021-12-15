В Харьковской области от коронавируса полностью вакцинированы почти 40% населения.

На Харьковщине полностью вакцинированы более 839,5 тысяч жителей, сообщил директор Департамента здравоохранения ХОГА Максим Хаустов.

По его словам, это почти 40% от населения области.

С начала вакцинации среди жителей Харьковщины сделали более 1,8 миллиона прививок - за последние сутки вакцинировались почти 10,7 тысяч человек.

Среди подростков от 12 до 17 лет в области привились 6094 человека, среди людей от 60 лет – более 437,2 тысяч.

К слову, в Харьковской области по состоянию на 8:00 15 декабря с начала пандемии зафиксировано 240 025 случаев коронавирусной болезни.

346 харьковчан заболели ковидом за прошедшие сутки.

Об этом стало известно из сообщения Центра общественного здоровья МОЗ.

Так, число больных ковидом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 239 679 пациентов.

Харьковская область поднялась с 14-го на десятое место по заболеваемости COVID-19 за сутки.

Впереди всех Киев, где выявили 1 247 новых случаев. В пятерку антилидеров по заболеваемости также вошли Полтавская (568), Запорожская (456), Донецкая (425) и Волынская (402) области.

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