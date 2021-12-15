По факту ЧП в поселке Коротич полицейские открыли уголовное производство, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.
Полицейские предварительно установили, что на территории строительной площадки, вероятно, произошла вспышка газа.
Пострадали два охранника, которых с термическими ожогами и в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Сейчас они оба находятся в реанимации, у мужчины которому 64 года 60% ожогов, у второго 43-летнего охранника ожоги 50% тела.
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Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.
К слову, в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.
На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.
Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.
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