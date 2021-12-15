Взрыв газа произошел на Харьковщине - стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие.

По факту ЧП в поселке Коротич полицейские открыли уголовное производство, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

Полицейские предварительно установили, что на территории строительной площадки, вероятно, произошла вспышка газа.

Пострадали два охранника, которых с термическими ожогами и в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Сейчас они оба находятся в реанимации, у мужчины которому 64 года 60% ожогов, у второго 43-летнего охранника ожоги 50% тела.

Сведения о происшествии правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

К слову, в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.

На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.

Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.

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