В пресс-сулжбе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в настоящее время одного из стрелков задержали.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По данным следствия, после словесной перепалки один из мужчин, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому пуля попала в телефон.
Другой мужчина ударил по лицу продавца и сбежал - сейчас его ищет полиция.
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Ранее по адресам школ выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.
Так, в полицию 13 декабря в 8:30 поступило сообщение, что в двух школах заложена взрывчатка: в школе Новобаварского района и в школе Шевченковского района.
В телеграм-канале "Харьков Today" сообщили, пока полиция проводила проверку, детей перевели в музыкальную и балетную школы, которые находятся рядом.
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