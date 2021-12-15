В пресс-сулжбе Харьковской областной прокуратуры сообщили, что в настоящее время одного из стрелков задержали.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По данным следствия, после словесной перепалки один из мужчин, имея при себе два травматических пистолета, выстрелил одному продавцу в ногу, другому пуля попала в телефон.

Другой мужчина ударил по лицу продавца и сбежал - сейчас его ищет полиция.

полиция, полиция Украины

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Ранее по адресам школ выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Так, в полицию 13 декабря в 8:30 поступило сообщение, что в двух школах заложена взрывчатка: в школе Новобаварского района и в школе Шевченковского района.

В телеграм-канале "Харьков Today" сообщили, пока полиция проводила проверку, детей перевели в музыкальную и балетную школы, которые находятся рядом.

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