Инцидент в метро произошел вечером 14 декабря - на место были вызваны сотрудники полиции и волонтеры.

Мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метро, услышали пассажиры и работники станции, передают в пресс-службе Харьковского метрополитена.

Для спасения животного, в сачок насыпали корм и соединили со шваброй, когда животное попало в сетку, его достали на поверхность.

Кошку назвали Тина - сейчас ей ищут новый дом.

«Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи – звоните по телефону: (095) 478-88-78», – сообщили в метрополитене.

Ранее сообщалось, что в Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.

Во время пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.

Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.

Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.

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