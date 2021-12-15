Мяуканье кошки, которая прыгнула на рельсы метро, услышали пассажиры и работники станции, передают в пресс-службе Харьковского метрополитена.
Для спасения животного, в сачок насыпали корм и соединили со шваброй, когда животное попало в сетку, его достали на поверхность.
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«Если вы хотите, чтобы она стала частицей вашей семьи – звоните по телефону: (095) 478-88-78», – сообщили в метрополитене.
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Ранее сообщалось, что в Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.
Во время пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.
Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.
Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.
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