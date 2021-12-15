346 харьковчан заболели ковидом за прошедшие сутки. Вакцинировали во вторник второй дозой 5 810 человек.
Об этом стало известно из сообщения Центра общественного здоровья МОЗ.
Так, число больных ковидом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 239 679 пациентов.
Харьковская область поднялась с 14-го на десятое место по заболеваемости COVID-19 за сутки.
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Впереди всех Киев, где выявили 1 247 новых случаев. В пятерку антилидеров по заболеваемости также вошли Полтавская (568), Запорожская (456), Донецкая (425) и Волынская (402) области.
Ранее сообщалось, что в Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.
Во время пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.
Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.
Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.
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