Детей, которые уехали на машине из Сумской области, нашли в Харькове - парни ночью ушли из дома и не вернулись.

В пятницу, 10 декабря в полицию обратилась женщины и сообщила, что ночью ушли из дома ее приемные дети в возрасте 10 и 15 лет. Также из гаража заявительницы пропал автомобиль, об этом рассказали в поисково-спасательном отряде "Милена" и полиции Сумской области.

Спустя трое суток машину нашли брошенной у поля под Богодуховом. Позже появилась информация, что мальчиков видели на Южном вокзале.

Беглецов вернули родителям. По словам старшего парня, он решил сбежать из дома, потому что отчим отругал его за разбитый телефон.

"Взял у папы запасные ключи от машины. Ночью вылезли в окно. В Харьковской области свернули с дороги, чтобы переночевать и утром ехать дальше, но застряли, машина заглохла. Два дня ночевали в машине, потом попросились на ночлег к людям", - рассказал старший из парней.

По его словам, машину он вел впервые в жизни.

"Я лет с 13 мечтал водить авто. Скачивал разные программы, учил знаки, смотрел видео", - добавил Артем.

Ранее, в Харькове полицейские получили сообщение от 15-летней девочки - она рассказала, что над ее другом и его матерью издевается отчим.

Сотрудники полиции оперативно выехали по указанному адресу.

С мужчиной, совершившему домашнее насилие, проведена профилактическая беседа, а также составлен протокол согласно части 1 статьи 173-2 Административного кодекса Украины.

Также ему рекомендовали пройти курс лечения от алкоголизма.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

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