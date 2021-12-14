По адресам школ выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления полиции, сообщили в полиции Харьковской области.

Так, в полицию в 8:30 поступило сообщение, что в двух школах заложена взрывчатка: в школе Новобаварского района и в школе Шевченковского района.

В телеграм-канале "Харьков Today" сообщили, пока полиция проводит проверку, детей перевели в музыкальную и балетную школы, которые находятся рядом.

Ранее в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.

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Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.

На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.

Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.

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