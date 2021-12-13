В Харькове коммунальный трактор во время выполнения работ провалился под землю.
Об этом сообщили в Telegram-канале ХХарьков.
Так, инцидент произошел на улице Большая Панасовская. Вероятно, земля под техникой обрушилась во время выполнения работ.
На месте работали коммунальщики. Информация об инциденте выясняется.
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Ранее сообщалось, что в Харькове фура со щебнем перевернулась и раздавила такси, в котором в этот момент находились пассажиры – появились подробности смертельного ДТП.
Как стало известно, в Харькове на Окружной дороге в районе выезда с 602 микрорайона фура перевернулась и раздавила легковую машину такси.
Свидетели рассказали, что перевозившая щебень фура «летела» на красный свет. Она зацепила автомобиль «Ланос» и перевернулась, придавив собой такси, а отлетевшая от нее задняя часть ударила «в лоб» другую фуру. Известно также, что в аварии пострадала как минимум еще одна машина.
Напомним, 16-летний подросток "одолжил" авто у родителей и попал в ДТП.
Как сообщала Politeka, автобус с пассажирами попал в ДТП под Харьковом.
Также Politeka писала, что автобус с украинцами влетел в кювет, кадры с места.