Под Харьковом пассажирский автобус "Neos" с людьми попал в ужасное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, около 10 утра 25 ноября на номер "101" поступила информация о том, что на 433 километре трассы Киев-Харьков-Довжанский произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автобуса "Neos" не справившись с управлением взлетел в кювет. Для того чтобы освободить мужчину из искореженного транспорта, спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось использовать специальный инструмент. Как только пострадавший водитель был деблокирован, он сразу был отправлен в ближайшую больницу.

Кроме водителя, помощь медиков понадобилась также пассажирам автобуса. Врачи скорой оказали всю необходимую помощь трем пассажирам на месте происшествия. К счастью, больше пострадавших среди пассажиров автобуса (всего ехало 16 человек) не было.

Как стало известно, автобус следовал по маршруту "Москва-Кременчуг".

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства этого ДТП.

Напомним, масштабное ДТП в Киеве: сразу четыре машины превратились в груду металла, кадры с места аварии

Как сообщала Politeka, водитель снес детей на пешеходе, кадры аварии в Харькове.

Также Politeka писала, что пьяный 23-летний водитель сбил украинского епископа.