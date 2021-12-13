В Харьковской области всю неделю будет облачная погода - дожди и снег синоптики прогнозируют в конце недели.
Синоптики Харьковского центра гидрометеорологии прогнозируют, что температура будет держаться на уровне 0...+5 градусов.
Ночью вероятно будет до 3 градусов мороза.
В четверг и в пятницу возможен дождь со снегом, похолодает до -1...+2. Сильных морозов синоптики не прогнозируют.
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Ранее сообщалось, что в Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.
Во время сегодняшней пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.
Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.
Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.
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