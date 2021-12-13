В Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.
На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.
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Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Харькове ночью сгорел мясной магазин - появились детали ЧП.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области.
На ликвидацию пожара выезжали 2 отделения ГСЧС.
Павильон по продаже мясных товаров горел на площади 50 кв. м.
Спасателям удалось локализовать огонь меньше, чем за полчаса. Окончательно ликвидировать пожар удалось в полночь.
Причина возникновения пожара и ущерб станавливаются, пострадавших нет.
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