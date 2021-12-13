В Харьковской области зафиксировали новые случаи заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Центре лабораторных исследований.
Так, всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 140 случаев заражения ковидом.
За прошедшие сутки ковид зафиксировали в шести районах Харьковской области.
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Большинство заболевших проживают в Харьковском районе - там за сутки диагноз подтвердился у 124 человек (в том числе 122 жителей города Харькова). 10 человек заболели в Чугуевском районе, 2 – в Лозовском, 2 – в Красноградском, 1 – в Купянском, 1 – Изюмском.
За сутки выздоровели 1347 больных, умерли – 14.
Ранее сообщалось, что в Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.
Во время сегодняшней пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.
Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.
Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.
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