В Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.
Во время сегодняшней пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.
Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.
Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.
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Ранее сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.
В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.
"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.
Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.
Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."
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