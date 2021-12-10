В Харькове рассказали, будут ли вводить ограничения на проезд в метро для тех, кто не сделал вакцинацию от ковида.

Во время сегодняшней пресс-конференции заместитель городского главы по инфраструктуре Евгений Водовозов заявил, что в Харькове не планируют вводить новые ограничения, относительно общественного транспорта.

Жители Харькова и дальше смогут свободно ездить в метро.

Кроме того, Водовозов заявил, что вводить ограничения в общественном транспорте для тех, кто не прошел вакцинацию - на данный момент не планируют.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.

В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.

"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.

Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.

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