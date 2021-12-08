В Харькове спасатели эвакуировали 15 человек из многоэтажки на Новых домах.
7 декабря во время тушения пожара в многоэтажном жилом доме по проезду Садовому в Слободском районе Харькова спасатели эвакуировали 15 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
На месте спасатели установили, что на балконе квартиры на восьмом этаже горят вещи - пламя охватило 10 кв.м.
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В течение 10 минут спасатели локализовали пожар и в 17:57 полностью потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.
Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.
В Харькове на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.
Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.
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