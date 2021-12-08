В Харькове спасатели эвакуировали 15 человек из многоэтажки на Новых домах.

7 декабря во время тушения пожара в многоэтажном жилом доме по проезду Садовому в Слободском районе Харькова спасатели эвакуировали 15 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

На месте спасатели установили, что на балконе квартиры на восьмом этаже горят вещи - пламя охватило 10 кв.м.

В течение 10 минут спасатели локализовали пожар и в 17:57 полностью потушили. Причина возникновения возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Харькове ребенок не мог выбраться из горящей квартиры.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС Харьковской области.

В Харькове на улице Валентиновской вспыхнул пожар на балконе одной из квартир на 3 этаже жилого дома.

Пламя охватило около 7 квадратных метров. Спасатели в 16:38 локализовали пламя и ворвались в квартиру, где находился 12-летний мальчик - ребенка с ожогами госпитализировали в больницу.

Также мы писали ранее, что масштабный пожар в Харькове затянулся на 18 часов: фото и детали ЧП

Как сообщала Politeka, в Харькове вспыхнула свалка, кадры ЧП: спасатели бросили все силы

Кроме того Politeka писала, стихия унесла жизни троих харьковчан, заявление спасателей.