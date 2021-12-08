В Харькове мужчина свел счеты с жизнью на мосту на реке Немышля - тело обнаружили утром.

Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Харьков Life".

"Не доброе утро получается…. Полиция на месте. Немышлянский мост", - сообщили свидетели случившегося.

В пресс-службе областного управления Нацполиции подтвердили информацию. На теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.

скорая помощь, врачи

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Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков News" 3 декабря .

В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.

"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.

Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.

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