В Харькове мужчина свел счеты с жизнью на мосту на реке Немышля - тело обнаружили утром.
Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Харьков Life".
"Не доброе утро получается…. Полиция на месте. Немышлянский мост", - сообщили свидетели случившегося.
В пресс-службе областного управления Нацполиции подтвердили информацию. На теле мужчины не обнаружили следов насильственной смерти.
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Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков News" 3 декабря .
В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.
"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.
Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.
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