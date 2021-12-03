В Харькове кондуктор силой вытащила пьяного мужчину из троллейбуса.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".
Один из пассажиров упал в салоне транспорта - тогда кондуктор начала вытаскивать его за ногу, потом начала пинать ногами.
Вытолкать его не удалось, и тогда женщина взяла мужчину за капюшон и вытащила прямо на дорогу.
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Важно отметить, что никто из пассажиров не вмешался и не помог ему встать.
На опубликованных кадрах видно, что пассажир был пьян и не мог самостоятельно подняться. После того, как мужчина оказался на дороге - никто из стоявших на остановке людей ему также не помог.
Видео можно увидеть здесь.
Ранее сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков News" 3 декабря .
В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.
"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой. Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.
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