В Харькове кондуктор силой вытащила пьяного мужчину из троллейбуса.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".

Один из пассажиров упал в салоне транспорта - тогда кондуктор начала вытаскивать его за ногу, потом начала пинать ногами.

Вытолкать его не удалось, и тогда женщина взяла мужчину за капюшон и вытащила прямо на дорогу.

Важно отметить, что никто из пассажиров не вмешался и не помог ему встать.

На опубликованных кадрах видно, что пассажир был пьян и не мог самостоятельно подняться. После того, как мужчина оказался на дороге - никто из стоявших на остановке людей ему также не помог.

Видео можно увидеть здесь.

Ранее сообщалось, что в харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков News" 3 декабря .

В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.

"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой. Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.

Напомним, харьковчане требуют изменений в метро, обращение к власти: "просим установить..."

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