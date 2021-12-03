В харьковском метро скончался пассажир - на вид мужчине около 60 лет.
Об этом сообщает Telegram-канал "Харьков News" 3 декабря .
В Харькове в переходе на станции метро "Индустриальная" погиб пассажир.
"Скорее всего, стало плохо, одет нормально", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что мужчине накрыли лицо его же шапкой.
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Также в сети сообщили, что в ноябре в харьковском метрополитене произошло как минимум три смерти.
Ранее сообщалось, что вкиевском метро по неизвестным причинам скончалась женщина - очевидцы раскрыли детали.
Инцидент произошел на станции метро "Дорогожичи", что в столице.
Очевидцы рассказывают, что там лежит тело человека в черном пакете.
Также очевидцы сообщили, что, вероятно, там лежит тело женщины, которой могло стать плохо в подземке.
На месте работали сотрудники полиции для установления обстоятельств трагедии.
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