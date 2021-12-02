На Харьковскую область идет потепление с Балканского полуострова - ожидается повышение температуры.
Об этом
В области 3 декабря будет облачно с прояснениями.
Ночью и утром местами ожидается туман.
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Температура воздуха ночью +3...+8° тепла, днем +8...+13° тепла. В городе: без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/сек. Температура воздуха: ночью +3...+5° тепла, днем +9...+11° тепла.
К слову, с 12 по 25 декабря, синоптики прогнозируют в некоторых оластях Украины облачную погоду с осадками. Так, например, в Киеве ожидается снег и ледяной дождь. Температура воздуха в среднем днем +1, ночью -4. Возможен гололед.
Последняя неделя 2021 года, с 26 по 31 декабря, будет облачной и морозной. Температура воздуха в среднем днем -5, ночью -10.
Напомним, что заморозки атакуют украинскую область, погода продолжит портиться.
Как сообщала Politeka, антициклон UTA несет в Украину сильный мороз: когда похолодает до -10.
Также Politeka писала, что снегопады накроют Украину: где быстрее всего наступит зима.