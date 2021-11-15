На Харьковскую область надвигается антициклон UTA - он несет в город похолодание.

Синоптики сообщают, что этой ночью ожидаются заморозки до минус 10 градусов.

На земле и на берегах водоемов температура опустится еще ниже.

Атмосферное давление достигнет 1038 - 1040 гПа, что выше климатической нормы.

15 ноября днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром - слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем ​​7-12 м/с. Температура воздуха днем по области ​​- 1-6 градусов тепла, в городе максимум плюс 4 градуса.

16 – 17 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха - до минус 11 градусов, ночью - ноль - плюс 5 градусов.

Небольшое потепление ожидается в конце недели.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области от ковида скончались десятки пациентов, "подхватили" болячку сотни человек.

По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 15 ноября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 829 человек.

Скончались 25 пациентов, выздоровели 1795 человека.

Также известно, что за все время с начала эпидемии в области от СOVID-19 умерли 5079 пациентов.

Напомним, что украинцев предупредили об опасности, грядет похолодание: "все регионы накроют...".

Как сообщала Politeka, в Украину идет похолодания: какой будет погода в регионах.

Также Politeka писала, что в Украину несется холод, синоптики рассказали, кому не повезет.