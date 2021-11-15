На Харьковскую область надвигается антициклон UTA - он несет в город похолодание.
Синоптики сообщают, что этой ночью ожидаются заморозки до минус 10 градусов.
На земле и на берегах водоемов температура опустится еще ниже.
Атмосферное давление достигнет 1038 - 1040 гПа, что выше климатической нормы.
15 ноября днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночью и утром - слабый туман. Ветер северо-восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха днем по области - 1-6 градусов тепла, в городе максимум плюс 4 градуса.
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16 – 17 ноября будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура воздуха - до минус 11 градусов, ночью - ноль - плюс 5 градусов.
Небольшое потепление ожидается в конце недели.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области от ковида скончались десятки пациентов, "подхватили" болячку сотни человек.
По данным Министерства охраны здоровья Украины на утро 15 ноября, в Харьковской области за сутки СOVID-19 заболели 829 человек.
Скончались 25 пациентов, выздоровели 1795 человека.
Также известно, что за все время с начала эпидемии в области от СOVID-19 умерли 5079 пациентов.
Напомним, что украинцев предупредили об опасности, грядет похолодание: "все регионы накроют...".
Как сообщала Politeka, в Украину идет похолодания: какой будет погода в регионах.
Также Politeka писала, что в Украину несется холод, синоптики рассказали, кому не повезет.