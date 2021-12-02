Под Харьковом на трассе «Киев-Харьков» под колеса Hyundai попали женщина и девушка, которые переходили дорогу на плохо освещенном участке.

Об этом сообщает "Город Х".

Житель Люботина Денис сообщил, женщина-пешеход погибла до приезда скорой помощи.

На место трагедии прибежал супруг погибшей - он был вне себя от горя.

"Метался по дороге, очень жалко его. Они харьковчане, в Люботине у них дача и женщина на маршрутке приехала. Девушка тоже пассажирка маршрутки", - рассказал Арман.

Девушку в тяжелом состоянии с травмами и переломами отправили в больницу. К сожалению, спасти ее не удалось.

Авария произошла 1 декабря вечером возле остановки «Водяное» в Люботине. Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

56-летняя женщина-пешеход погибла на месте аварии, за жизнь 21-летней девушки несколько часов боролись медики.

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