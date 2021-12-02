В Харьковской области автобус раздавил авто с людьми - появились детали трагедии.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

В поселке Краснокутск Харьковской области, 30 ноября, автобус выехал на встречную полосу движения и раздавил авто

От удара легковушку буквально раздавило - на месте ДТП погиб 57-летний водитель ВАЗ.

В момент аварии пассажиров в автобусе и легковушке не было.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Харьковом девушка вышла из маршрутки и попала под колеса авто - к сожалению, пострадавшую спасти не удалось.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы неотложной помощи Андрея Соцкого.

Медики боролись за ее жизнь 6 часов.

Сегодня утром, 2 декабря, в Харьковской городской клинической больнице от полученных в аварии травм умерла девушка, которую вчера вечером сбил автомобиль Hyundai Elantra.

Авария произошла 1 декабря вечером возле остановки «Водяное» в Люботине. Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

56-летняя женщина-пешеход погибла на месте аварии, за жизнь 21-летней девушки несколько часов боролись медики.

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