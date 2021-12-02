В Харькове парень упал на рельсы в метро - очевидцы раскрыли детали.
Об этом сообщили в Telegram-канале "ХХарків".
Так, 2 декабря произошел несчастный случай в харьковском метрополитене - молодой парень упал прямо на рельсы.
Как сообщили в соцсети, парень упал на пути на станции метро "Майдан Конституции".
Его быстро подняли и перенесли в безопасное место.
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Парень живой, но не мог встать на ноги.
В комментариях написал, вероятно, человек, который помог перемести парня на платформу.
"я его когда тянул, он ногами дрыгал и чуть не достал до контактной рельсы, она под перелом находится, тогда и его и меня бы высушило и того мужика, но он расслабился и ноги опустил, он был под солями", - рассказал неравнодушный пассажир метро.
Таке он добавил, что другие люди просто стояли рядом, и наблюдали за происходящим.
"Только я и мужик кинулись, там были ребята поближе, но они просто стояли и смотрели, как он накренился и улетал, я дальше стоял, не успел его выхватить до падения".
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