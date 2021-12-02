В Харькове парень упал на рельсы в метро - очевидцы раскрыли детали.

Об этом сообщили в Telegram-канале "ХХарків".

Так, 2 декабря произошел несчастный случай в харьковском метрополитене - молодой парень упал прямо на рельсы.

Как сообщили в соцсети, парень упал на пути на станции метро "Майдан Конституции".

Его быстро подняли и перенесли в безопасное место.

Парень живой, но не мог встать на ноги.

В комментариях написал, вероятно, человек, который помог перемести парня на платформу.

"я его когда тянул, он ногами дрыгал и чуть не достал до контактной рельсы, она под перелом находится, тогда и его и меня бы высушило и того мужика, но он расслабился и ноги опустил, он был под солями", - рассказал неравнодушный пассажир метро.

Таке он добавил, что другие люди просто стояли рядом, и наблюдали за происходящим.

"Только я и мужик кинулись, там были ребята поближе, но они просто стояли и смотрели, как он накренился и улетал, я дальше стоял, не успел его выхватить до падения".

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