Под Харьковом девушка вышла из маршрутки и попала под колеса авто - к сожалению, пострадавшую спасти не удалось.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской горсовета со ссылкой на заместителя главного врача больницы неотложной помощи Андрея Соцкого.
Медики боролись за ее жизнь 6 часов.
Сегодня утром, 2 декабря, в Харьковской городской клинической больнице от полученных в аварии травм умерла девушка, которую вчера вечером сбил автомобиль Hyundai Elantra.
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Авария произошла 1 декабря вечером возле остановки «Водяное» в Люботине. Hyundai Elantra сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
56-летняя женщина-пешеход погибла на месте аварии, за жизнь 21-летней девушки несколько часов боролись медики.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошла страшная трагедия с участием грузовика.
Об этом сообщили в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области
Так, в в результате дорожной аварии погиб 20-летний парень.
По данным оперативных служб, ДТП произошло 25 ноября около 18:00.
Грузовой автомобиль DAF сбил молодого человека. В результате полученных травм он погиб на месте ДТП.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства несчастья.
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