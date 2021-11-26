Под Харьковом разгорелся масштабный пожар в жилом доме.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

К месту ЧП выезжали два отделения на автоцистернах.В огне было примерно 100 кв. м.

ГСЧС ликвидировали возгорание. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Вероятная причина возникновения пожара – нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

К слову, в Харькове возле ТРЦ произошел пожар в передвижном торговом киоске по продаже фаст-фуда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В Службу спасения сообщение о происшествии поступило в 11:02.

К месту пожара выезжали 4 оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь киоск.

Общая площадь пожара составляла 10 кв. м. Открытое пламя также повредило часть рядом расположенного павильона по продаже мясной продукции.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, аострадавших нет.

Причина пожара выясняется.

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