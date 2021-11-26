В Харькове возле ТРЦ произошел пожар в передвижном торговом киоске по продаже фаст-фуда.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.

В Службу спасения сообщение о происшествии поступило в 11:02.

К месту пожара выезжали 4 оперативных отделения Государственной пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия спасателей огнем был охвачен весь киоск.

Общая площадь пожара составляла 10 кв. м. Открытое пламя также повредило часть рядом расположенного павильона по продаже мясной продукции.

Пожар удалось оперативно ликвидировать, аострадавших нет.

Причина пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошла еще одна страшная трагедия с участием грузовика.

Об этом сообщили в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области

Так, в в результате дорожной аварии погиб 20-летний парень.

По данным оперативных служб, ДТП произошло 25 ноября около 18:00.

Грузовой автомобиль DAF сбил молодого человека. В результате полученных травм он погиб на месте ДТП.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства несчастья.

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