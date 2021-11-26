В Харьковской области произошла еще одна страшная трагедия с участием грузовика.

Об этом сообщили в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области

Так, в в результате дорожной аварии погиб 20-летний парень.

По данным оперативных служб, ДТП произошло 25 ноября около 18:00.

Грузовой автомобиль DAF сбил молодого человека. В результате полученных травм он погиб на месте ДТП.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства несчастья.

Напомним, очевидицы ДТП на окружной в Харькове сообщили, что грузовик едва не влетел в автобус с пассажирами.

По словам пассажирки автобуса, фура пронеслась в метре от них. Далее грузовик задел Lanos и упал на такси.

Женщина говорит, что до сих пор не может прийти в себя.

"Мне очень страшно. Я понимаю, если бы не тот человек, который закричал "Стой" , грузовик снес бы автобус вместе со всеми людьми, которые там были", – говорит она.

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