В Харьковской области произошла еще одна страшная трагедия с участием грузовика.
Об этом сообщили в отчете об оперативной обстановке в Харьковской области
Так, в в результате дорожной аварии погиб 20-летний парень.
По данным оперативных служб, ДТП произошло 25 ноября около 18:00.
Грузовой автомобиль DAF сбил молодого человека. В результате полученных травм он погиб на месте ДТП.
Дочка Пугачевой и Галкина с распущенными волосами и в венке поразила взрослым образом: "Что значит кровь"
Гривна стремительно катится вниз: Нацбанк объявил новый курс доллара
Украинцам могут ужесточить правила въезда в ЕС: что готовы поменять с 10 января
Последствия хуже коронавируса: в ВОЗ назвали симптомы постковидного синдрома
Победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства несчастья.
Напомним, очевидицы ДТП на окружной в Харькове сообщили, что грузовик едва не влетел в автобус с пассажирами.
По словам пассажирки автобуса, фура пронеслась в метре от них. Далее грузовик задел Lanos и упал на такси.
Женщина говорит, что до сих пор не может прийти в себя.
"Мне очень страшно. Я понимаю, если бы не тот человек, который закричал "Стой" , грузовик снес бы автобус вместе со всеми людьми, которые там были", – говорит она.
Напомним, что автобус с украинцами влетел в кювет, кадры с места: "13 пассажиров..."
А еще Politeka писала, что 16-летний подросток "одолжил" авто у родителей и попал в ДТП: кадры с места аварии
Также Politeka сообщала, что автобус с пассажирами попал в ДТП под Харьковом: кадры жуткой аварии.