Очевидицы ДТП на окружной в Харькове сообщили, что грузовик едва не влетел в автобус с пассажирами.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".
По словам пассажирки автобуса, фура пронеслась в метре от них. Далее грузовик задел Lanos и упал на такси.
Женщина говорит, что до сих пор не может прийти в себя.
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"Мне очень страшно. Я понимаю, если бы не тот человек, который закричал "Стой" , грузовик снес бы автобус вместе со всеми людьми, которые там были", – говорит она.
Ранее сообщалось, грузовик пролетел на красный сигнал светофора, протаранил Chevrolet Nubira, после чего перевернулся на бок на встречной полосе, где в это время находилось припаркованное такси Renault Logan.
Полуприцеп задел также Suzuki СХ-4, стоявший рядом.
Водитель такси, а также двое его пассажиров, в том числе маленькая девочка, погибли на месте ДТП.
Кроме того, пострадали водители Chevrolet и Suzuki и пассажир одного из автомобилей.
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