Очевидицы ДТП на окружной в Харькове сообщили, что грузовик едва не влетел в автобус с пассажирами.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Труха".

По словам пассажирки автобуса, фура пронеслась в метре от них. Далее грузовик задел Lanos и упал на такси.

Женщина говорит, что до сих пор не может прийти в себя.

"Мне очень страшно. Я понимаю, если бы не тот человек, который закричал "Стой" , грузовик снес бы автобус вместе со всеми людьми, которые там были", – говорит она.

Ранее сообщалось, грузовик пролетел на красный сигнал светофора, протаранил Chevrolet Nubira, после чего перевернулся на бок на встречной полосе, где в это время находилось припаркованное такси Renault Logan.

Полуприцеп задел также Suzuki СХ-4, стоявший рядом.

Водитель такси, а также двое его пассажиров, в том числе маленькая девочка, погибли на месте ДТП.

Кроме того, пострадали водители Chevrolet и Suzuki и пассажир одного из автомобилей.

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