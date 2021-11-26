Видео масштабного смертельного ДТП под Харьковом попало в сеть.

Грузовик пролетел на красный сигнал светофора, протаранил Chevrolet Nubira, после чего перевернулся на бок на встречной полосе, где в это время находилось припаркованное такси Renault Logan.

Полуприцеп задел также Suzuki СХ-4, стоявший рядом.

Водитель такси, а также двое его пассажиров, в том числе маленькая девочка, погибли на месте ДТП.

Кроме того, пострадали водители Chevrolet и Suzuki и пассажир одного из автомобилей.

Ранее сообщалось, что 41-летний водитель грузовика «MAN» задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В прокуратуре добавили, что после осмотра врачами он пройдет проверку на состояние наркотического и алкогольного опьянения, ему сообщат о подозрении.

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