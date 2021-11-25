Жертв могло быть еще больше

В Харькове фура со щебнем перевернулась и раздавила такси, в котором в этот момент находились пассажиры – появились подробности смертельного ДТП.

Правоохранители получили сообщение об аварии в 18:25, передает в своем Телеграм-канале Национальная полиция Харьковской области.

Как стало известно, в Харькове на Окружной дороге в районе выезда с 602 микрорайона фура перевернулась и раздавила легковую машину такси.

Свидетели рассказали, что перевозившая щебень фура «летела» на красный свет. Она зацепила автомобиль «Ланос» и перевернулась, придавив собой такси, а отлетевшая от нее задняя часть ударила «в лоб» другую фуру. Известно также, что в аварии пострадала как минимум еще одна машина.

В машине такси помимо водителя находились бабушка с ребенком, сообщает Newsroom со ссылкой на свои источники.

По официальным данным в результате аварии есть погибшие, однако их число не уточняется. На месте происшествия много «скорых» и полиция.

Как передает Телеграм-канал "ТРУХА Харьков", при этом очевидица случившегося рассказала, что жертв могло быть еще больше: фура пронеслась прямо перед автобусом с пассажирами, в котором она ехала. По ее словам, автобус мог бы оказаться на пути грузовика, если бы один из пассажиров не крикнул водителю: «Стой!».

Напомним, 16-летний подросток "одолжил" авто у родителей и попал в ДТП.

Как сообщала Politeka, автобус с пассажирами попал в ДТП под Харьковом.

Также Politeka писала, что автобус с украинцами влетел в кювет, кадры с места.